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MLB／天使隊12連敗開除教頭 麥登：嚇一大跳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陷入12連敗的天使隊今天突然宣布開除總教練麥登，本人也嚇了一大跳。 美聯社
陷入12連敗的天使隊今天突然宣布開除總教練麥登，本人也嚇了一大跳。 美聯社

陷入12連敗的天使隊今天突然宣布開除總教練麥登（Joe Maddon），由三壘指導教練尼文（Phil Nevin）暫代職務，這項決定不僅外界吃驚，麥登更是嚇了一大跳，68歲的他還沒放棄繼續執教。

天使隊今年目標就是重返季後賽，5月16日時戰績24勝13敗，一度排名美聯西區第一，然而接下來戰績卻一路下滑，到今天賽前是3勝16敗，也讓球團做出換帥決定，並在今天開記者會宣布此事。

天使總管梅納西（Perry Minasian）先到麥登家中告知他這項決定，並在記者會中表示：「這是困難的一天，三個星期前完全沒有料到，但我認為換帥的決定對球隊最好，我愛麥登，但我的工作就是做出對球隊最好的事。」

麥登被問到是否感到意外？「有一點，老實說，是嚇一大跳。」麥登表示，過去多少能聽到點風聲，但這次毫無預兆，如果有其他機會的話，還是想繼續擔任教練。

麥登是大聯盟今年第二位被解任的總教練，前一位是費城人隊的吉拉迪（Joe Girardi ）在上周被開除，兩人也是自2018年紅雀隊麥西尼（Mike Matheny）後，再次有總教練在季中離隊。

今年是麥登與天使隊合約的最後一年，也是在天使隊的第34年，他的執教生涯早在1975年從天使隊起步，1996與1999年曾2度擔任代理總教練，2002年也是索夏（Mike Scioscia）的板凳教練。

天使 吉拉迪 費城人

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