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MLB／釀酒人終結者連40場未失分寫紀錄 同時另一數據遭中斷

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人守護神海德個人連續40場沒有失分，追平太空人終結者普雷斯利曾寫下大聯盟紀錄。 美聯社
釀酒人守護神海德個人連續40場沒有失分，追平太空人終結者普雷斯利曾寫下大聯盟紀錄。 美聯社

釀酒人守護神海德（Josh Hader）今天九局登板後援1局無失分，這已經是他個人連續40場沒有失分，追平太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly）曾寫下大聯盟紀錄。

今天釀酒人與教士的比賽，雙方在8局打完戰成平手，9局上釀酒人提前派出終結者海德上場，海德也輕鬆3上3下解決對方打者，順利完成任務，這場比賽是海德連續第40場沒有失分紀錄，事實上他從上季7月後，就未嘗掉分滋味，開季至今防禦率仍是完美的0。

海德連續40場沒有失分追平太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly）在2018、19年締造大聯盟史上最長跨季連續40場無失分紀錄，有趣的是剛好普瑞斯利今天也在同場比賽第9局登板，不過普瑞斯利因為投出近身球後，與主審爭辯，結果被驅逐出場。

海德此役雖然締造新紀錄，但同時有另外一項紀錄卻因此中斷，海德本季出賽18場每次都有成功拿下救援點，但由於今天海德上陣前雙方仍處於平手，但下半局球隊未有得分進帳，釀酒人最終也以6；4不敵海盜，海德雖沒承擔敗投，但也無緣本季第19次救援成功，中止本季只要出賽就拿救援點的紀錄。

太空人

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