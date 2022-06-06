MiLB／接續克蕭中繼登板 林暉盛稱近距離看他「非常爽」

道奇和教士今小聯盟1A比賽，旅美台將林暉盛接續塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）中繼登板，3.1局投出5次三振、無責失分，也拿下個人本季首勝，賽後林暉盛表示能夠近距離看克蕭投球「非常爽。」

克蕭上個月中因右側薦髂關節腫脹進入傷兵名單，今日參加球隊1A復健賽，主投4局用了59球、飆7K、被敲3安包括挨1轟、1分責失、外加1保送，第五局克蕭退場換台灣投手林暉盛登板中繼，林暉盛很快就進入狀況，先完成3上3下的半局，6局雖然有投出保送但沒有失分，7局則連飆3K。

林暉盛8局上續投有狀況，1人出局後投出四壞保送、被敲安打，隊友守備發生失誤失掉1分，林暉盛8局沒有投完退場，今日最終留下3.1局被敲1安、1分非責失、5K、2保送的成績，道奇終場也以6比2擊敗教士。

林暉盛賽後談到和賽揚巨投克蕭同台演出的感想，他透露，「一位只在電視上看過的投手，在自己面前投球，而且還是準名人堂球員，不是粉絲的角度，而是在休息室看著他投球，感覺非常爽。」

不過林暉盛也提到，教練有交代不要打擾克蕭，因此很可惜沒有獲得跟他進一步互動的機會。至於自己今天投球的表現，林暉盛則表示，「今年終於首勝，但不是很在意，主要就是控制自己，不要得失心太重。跟教練多多討論自己的投球機制，穩定自己的心態，投好球就對了。」