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MiLB／林暉盛中繼3.1局飆5K奪首勝 陳聖平1安1打點

中央社／ 台北6日電
林暉盛中繼登板3.1局投出5次三振、無責失分，拿下個人本季首勝。 聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影
林暉盛中繼登板3.1局投出5次三振、無責失分，拿下個人本季首勝。 聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影

旅美道奇隊小聯盟1A投手林暉盛今天中繼登板，3.1局投出5次三振、無責失分，球隊以6比2擊敗教士隊，林暉盛拿下個人本季首勝；響尾蛇隊野手陳聖平今天單場1安1打點，連2場出賽有安打。

美國職棒小聯盟1A洛杉磯道奇隊今天與聖地牙哥教士隊交手，兩隊前4局打完1比1僵持不下，5局道奇隊派出台灣投手林暉盛登板中繼，首局讓打者3上3下，6局雖然有投出保送但沒有失分，7局連飆3K。

林暉盛8局上續投有狀況，1人出局後投出四壞保送、被敲安打，隊友守備發生失誤失掉1分，林暉盛8局沒有投完退場。

道奇隊6局靠著保送，接連3支安打攻下2分，8局下再靠著清壘三壘打、一棒3分拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。

林暉盛今天總計用62球投3.1局，被敲1支安打，投出5次三振、2次保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季首勝，賽後防禦率4.40。

響尾蛇隊小聯盟1A今天與洛杉磯天使隊1A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平今天先發打1棒、守二壘，陳聖平1局吞下三振，3局適時安打送回球隊第1分，5局、7局和延長賽10局都吞下三振。

陳聖平今天總計5打數敲出1支安打，吞下4次三振，貢獻1分打點、有1得分；兩隊鏖戰至延長賽第10局，響尾蛇隊終場以3比4吞敗。

林暉盛 陳聖平 小聯盟

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