MiLB／劉致榮小聯盟中繼4局失2分 拿下本季首勝
旅美紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天中繼登板，總計投4局投出4次三振，失掉2分責失分，球隊終場以5比2白襪隊、劉致榮拿下個人本季首勝。
美國職棒波士頓紅襪隊小聯盟高階1A今天與芝加哥白襪隊交手，紅襪隊先發投手2局投完無失分退場，劉致榮3局中繼登板，1人出局後投出四壞保送，接著三振、讓打者敲出高飛球出局，沒有失分。
劉致榮4局連飆2次三振後投出保送，接著讓打者敲出飛球出局，劉致榮5局讓打者3上3下，6局續投有狀況，接連被敲3支安打先掉1分，2人出局後投出保送，再被敲出安打再掉1分。
紅襪隊3局靠著單局2安、1次觸身球保送先拿1分，4局靠著陽春砲添分，5局再靠著接連安打、滾地球跑回團隊第3分，紅襪隊7局再起攻勢，靠著保送、滾地球、安打、暴投，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。
劉致榮今天總計用81球投4局，被敲出4支安打，投出4次三振、3次保送，失掉2分責失分，賽後防禦率6.03，拿下個人本季首勝。
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