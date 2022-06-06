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MLB／哈波滿貫砲後預言死黨再見轟 讓天使繼續沉淪11連敗
天使隊的沉淪還沒看到盡頭，今天6：2的領先失守，第8局遭哈波（Bryce Harper）掃出追平滿貫砲，第9局史托特（Bryson Stott）扛出再見三分砲，費城人隊以9：7擊潰對手，賞給天使11連敗。
大谷翔平此役擔任天使的第2棒、指定打擊，5打數敲出1安打、吞下2次三振，他在第4局敲出二壘打，隨後跑回分數，天使在這局共打了10人次、敲出5安打，加上對手的失誤，進帳5分大局。
天使原本看似有望在今天終止連敗，厄運卻在8局下展開，哈波的滿貫砲將天使從天堂扯下，接著更當起「鐵嘴」，9局下看著好友史托特站上打擊區，哈波有神預言，他跟一旁的投手惠勒（Zack Wheeler）說，「他會扛出右外野，我感覺得到。」
這發右外野三分砲助費城人在3連戰橫掃天使，也在總教練吉拉迪（Joe Girardi）丟掉飯碗後取得3連勝。
這是費城人隊史第一次出現8局追平滿貫砲、9局再見三分砲的劇本，甚至在1985年7月22日後，就沒有過同場出現滿貫砲、再見轟的比賽。
哈波表示，史托特是自己貨真價實同個圈圈內的好友，兩人常在周六、周日泡在一起，看場足球比賽，「能跟好友一起打球，看他把握機會開轟，這真的挺酷的，更別提還是你的死黨之一。」
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