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MLB／封印打擊將成美聯狄葛隆？名投評論大谷翔平掀熱議
大聯盟生涯累積213勝、1座國聯塞揚的名人堂投手史摩茲（John Smoltz），對大谷翔平的評論掀起熱議，認為若他「封印」打擊能力，將會成為「美聯的狄葛隆（Jacob DeGrom）」，多數球迷並不買單，甚至說：「如果他已經是大谷翔平了，為什麼要成為狄葛隆？」
這段發言出現在昨天天使與費城人的賽事轉播中，第5局大谷獲得保送時，擔任球評的史摩茲評論：「如果他不再打擊，專心在投球上，他會是美聯的狄葛隆。」
史摩茲自知，一定會有人覺得他的發言很奇怪，過去國聯沒有指定打擊制時，狄葛隆也需要打擊，「但你覺得他會花很多心思在打擊上，花很多時間打擊練習嗎？不會。」但是大谷每天需要投入大量心力在打擊上，「他要開會，要看錄影帶，要上場打全壘打，每天持續地去做。」
這段發言掀起網路熱議，有人翻出史摩茲在去年就有過類似論調。Angels Nation Talk推特酸溜溜回應：「很棒，所以大谷會受傷半季嗎？」也有球迷理性回應：「史摩茲可能是錯的，但我們又有人多少人想過生平能見到像大谷這樣的二刀流天賦？」
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