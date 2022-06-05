MLB／小熊明星捕手本季狀況火熱 美媒籲紐約雙雄快來搶人

大聯盟官網日前預測季中交易大熱門，其中開季至今已打出9轟的小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）被認為是頭號人選，美媒《The Athletic》專欄作家波登（Jim Bowden）和《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）則不約而同建議洋基、大都會應該加入搶人行列。

菜鳥年的康崔拉斯正好碰上2016年小熊隊打破「山羊魔咒」奪下世界大賽冠軍，而去年季中交易，球團送走一大票奪冠班底，沒想到他卻留了下來，不過，球團也沒有和他提前續約，今年球季結束後，康崔拉斯將可成為自由球員。

30歲的康崔拉斯本季至今表現亮眼，出賽43場已打出9轟，打擊率.278、上壘率.401、長打率.530，OPS達.931，本季他的全壘打數、打擊三圍和OPS都是捕手之最。

波登提到，康崔拉斯是目前小熊隊陣中交易價值最高的球員，交易他有助於球隊重建，且小熊也可能在季後康崔拉斯成為自由球員後再將他簽回，這是目前對小熊最有利的策略。對於大都會、太空人、教士、洋基等強隊而言，得到康崔拉斯將會是捕手戰力的一大提升。

帕桑則認為，康崔拉斯是目前聯盟最佳捕手之一，他攻守俱佳，倘若大都會不打算簽下他，那就太愚蠢了，而巨人隊的捕手陣容也有點悲劇，洋基也會想要一名防守不錯的捕手，預期屆時應該會上演一場搶人大戰。