快訊

「我們都要死了！」7歲確診男孩囈語 人還在加護病房

國中教育會考補考落幕！國英數社自5科試題解答公布了

中重症+252人 9歲童先天心臟病併新冠、多重器官衰竭過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基勝率7成的秘密 不只火力旺、先發輪值也很「鬼」

聯合新聞網／ 綜合報導
塞維里諾今天繳出7局10K無失分好投。 美聯社
塞維里諾今天繳出7局10K無失分好投。 美聯社

洋基今（5日）在主場迎戰老虎，先發投手塞維里諾（Luis Severino）繳出7局10K無失分好投，再加上「法官」賈吉（Aaron Judge）的生涯首發首局首打席全壘打，終場以3：0擊敗老虎，拉出一波5連勝，球隊近況如此優異，先發投手群的表現功不可沒。

洋基本季得以在競爭激烈的美聯東區「火藥庫」持續獨走，除了打者的火力支援外，不得不提及先發投手的強大。在今天塞維里諾7局無失分後，洋基近5戰的先發投手都能達成至少投7局以上、失1分以下的超優質先發，這也是條紋軍投手群隊史第四度繳出如此漂亮的成績單。

除了今天的塞維里諾外，前4場先發依序為蒙哥馬利（Jordan Montgomery）對天使7局失1分、柯特斯（Nestor Cortes）對天使7局無失分、泰隆（Jameson Taillon）對天使8局失1分（前7局完全比賽）、柯爾（Gerrit Cole）對老虎7局無失分（前6局完全比賽）。

大聯盟開季至今已將近2個月，洋基仍維持傲視全聯盟的.717勝率，根據統計，洋基的投、打表現皆在聯盟A段班，投手防禦率2.78、WHIP值1.06、保送次數都是全聯盟第一，被安打數則為第二、奪三振次數第五；打擊方面，他們團隊至今共敲77轟同為全聯盟最多，長打率、OPS則排在第二。洋基近3場比賽共僅被對手敲6支安打，也改寫隊史新低紀錄。

東區 洋基 大聯盟

延伸閱讀

MLB／楚奧特23支0生涯最慘 天使教頭淡定回應10連敗

MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

MLB／單季3度下放受夠了 安都哈要求洋基「交易我」

MLB／單季60轟今年再現？ 布恩：有賈吉萬事皆可達

相關新聞

MLB／洋基勝率7成的秘密 不只火力旺、先發輪值也很「鬼」

洋基今（5日）在主場迎戰老虎，先發投手塞維里諾（Luis Severino）繳出7局10K無失分好投，再加上「法官」賈吉（Aaron Judge）的生涯首發首局首打席全壘打，終場以3：0擊敗老虎，拉出一波5連勝，球隊近況如此優異，先發投手群的表現功不可沒。

MiLB／跑者亂跑！ 安打慘變另類「三殺」

日前小聯盟高階1A的比賽，出現罕見「8-6-2-4-5」的「安打變三殺」慘劇，這也是小聯盟本季首度出現三殺守備。

MLB／馬林魚本季首次再見一擊 美式足球頭盔怪招慶功

本季賽事開打近兩個月，馬林魚隊終於在邁阿密主場出現再見一擊，今天對巨人隊9局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）揮出...

MiLB／5月他最狂 李灝宇獲選費城人農場單月最佳打者

費城人隊今天公布自家農場5月最佳球員，打者為來自台灣的李灝宇，單月狂炸6轟、28分打點，各項打擊數據都在所屬聯盟排名頂尖...

MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

費城人隊前天宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森（Rob Thomson）領軍，在圈內造成...

MLB／吉拉迪遭開除祝福費城人 哈波不捨：是我們打不好

費城人隊在昨日宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi ），當家球星哈波(Bryce Harper)自然也是焦點，他表示戰績不佳不該是只有總教練的責任，球員也有問題，「是我們沒發揮出應有的實力。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。