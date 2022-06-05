MLB／洋基勝率7成的秘密 不只火力旺、先發輪值也很「鬼」

洋基今（5日）在主場迎戰老虎，先發投手塞維里諾（Luis Severino）繳出7局10K無失分好投，再加上「法官」賈吉（Aaron Judge）的生涯首發首局首打席全壘打，終場以3：0擊敗老虎，拉出一波5連勝，球隊近況如此優異，先發投手群的表現功不可沒。

洋基本季得以在競爭激烈的美聯東區「火藥庫」持續獨走，除了打者的火力支援外，不得不提及先發投手的強大。在今天塞維里諾7局無失分後，洋基近5戰的先發投手都能達成至少投7局以上、失1分以下的超優質先發，這也是條紋軍投手群隊史第四度繳出如此漂亮的成績單。

除了今天的塞維里諾外，前4場先發依序為蒙哥馬利（Jordan Montgomery）對天使7局失1分、柯特斯（Nestor Cortes）對天使7局無失分、泰隆（Jameson Taillon）對天使8局失1分（前7局完全比賽）、柯爾（Gerrit Cole）對老虎7局無失分（前6局完全比賽）。

大聯盟開季至今已將近2個月，洋基仍維持傲視全聯盟的.717勝率，根據統計，洋基的投、打表現皆在聯盟A段班，投手防禦率2.78、WHIP值1.06、保送次數都是全聯盟第一，被安打數則為第二、奪三振次數第五；打擊方面，他們團隊至今共敲77轟同為全聯盟最多，長打率、OPS則排在第二。洋基近3場比賽共僅被對手敲6支安打，也改寫隊史新低紀錄。