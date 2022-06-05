MLB／馬林魚本季首次再見一擊 美式足球頭盔怪招慶功

本季賽事開打近兩個月，馬林魚隊終於在邁阿密主場出現再見一擊，今天對巨人隊9局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）揮出中外野方向飛球，形成再見高飛犧牲打，以5：4獲勝。

馬林魚有備而來，本季首次再見一擊的慶祝方式，竟是讓桑契斯戴上美式足球頭盔，成為另類焦點。

馬林魚今天打完前4局0：4落後，5局下桑契斯二壘打攻下全隊第1分，帶動這半局4分攻勢追平比數；雙方一路僵持到9局下，他在無人出局二、三有人時，從巨人後援投手羅傑斯（Tyler Rogers）的手中揮出中外野飛球，終止隊史第4長、連24場主場比賽未有再見一擊紀錄。

這場比賽開打前，馬林魚已準備一頂美式足球頭盔，上頭貼著隊徽，等了9局終於派上用場，桑契斯笑說：「9局下就是專心打擊，想辦法打到球，我們和這頂頭盔創造歷史了。」

他表示，球隊出現全壘打或再見一擊時，從來沒有什麼慶祝花招，現在有頭盔可用。