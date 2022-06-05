快訊

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

行腳桃園今提3策⋯羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

影／確診死亡24小時內火化引爭議 陳時中：可以協調

MLB／馬林魚本季首次再見一擊 美式足球頭盔怪招慶功

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桑契斯（Jesus Sanchez）揮出中外野方向飛球，形成再見高飛犧牲打，馬林魚隊以5：4獲勝。 路透社
桑契斯（Jesus Sanchez）揮出中外野方向飛球，形成再見高飛犧牲打，馬林魚隊以5：4獲勝。 路透社

本季賽事開打近兩個月，馬林魚隊終於在邁阿密主場出現再見一擊，今天對巨人隊9局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）揮出中外野方向飛球，形成再見高飛犧牲打，以5：4獲勝。

馬林魚有備而來，本季首次再見一擊的慶祝方式，竟是讓桑契斯戴上美式足球頭盔，成為另類焦點。

馬林魚今天打完前4局0：4落後，5局下桑契斯二壘打攻下全隊第1分，帶動這半局4分攻勢追平比數；雙方一路僵持到9局下，他在無人出局二、三有人時，從巨人後援投手羅傑斯（Tyler Rogers）的手中揮出中外野飛球，終止隊史第4長、連24場主場比賽未有再見一擊紀錄。

這場比賽開打前，馬林魚已準備一頂美式足球頭盔，上頭貼著隊徽，等了9局終於派上用場，桑契斯笑說：「9局下就是專心打擊，想辦法打到球，我們和這頂頭盔創造歷史了。」

他表示，球隊出現全壘打或再見一擊時，從來沒有什麼慶祝花招，現在有頭盔可用。

馬林魚 巨人

延伸閱讀

MLB／楚奧特23支0生涯最慘 天使教頭淡定回應10連敗

MLB／今日戰績表 天使慘到不行再輸費城人吞10連敗

MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

MLB／運動家人氣慘到不行 主場平均觀眾差道奇快4萬

相關新聞

MiLB／跑者亂跑！ 安打慘變另類「三殺」

日前小聯盟高階1A的比賽，出現罕見「8-6-2-4-5」的「安打變三殺」慘劇，這也是小聯盟本季首度出現三殺守備。

MLB／馬林魚本季首次再見一擊 美式足球頭盔怪招慶功

本季賽事開打近兩個月，馬林魚隊終於在邁阿密主場出現再見一擊，今天對巨人隊9局下靠桑契斯（Jesus Sanchez）揮出...

MiLB／5月他最狂 李灝宇獲選費城人農場單月最佳打者

費城人隊今天公布自家農場5月最佳球員，打者為來自台灣的李灝宇，單月狂炸6轟、28分打點，各項打擊數據都在所屬聯盟排名頂尖...

MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

費城人隊前天宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森（Rob Thomson）領軍，在圈內造成...

MLB／運動家人氣慘到不行 主場平均觀眾差道奇快4萬

運動家隊本季戰績、票房慘兮兮，今天在主場受制於紅襪隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta），又以0：8輸球，吞下5連...

MLB／吉拉迪遭開除祝福費城人 哈波不捨：是我們打不好

費城人隊在昨日宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi ），當家球星哈波(Bryce Harper)自然也是焦點，他表示戰績不佳不該是只有總教練的責任，球員也有問題，「是我們沒發揮出應有的實力。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。