MLB／楚奧特23支0生涯最慘 天使教頭淡定回應10連敗

天使隊陷入本季最大低潮，今天在客場2：7不敵費城人隊，不但吞下10連敗，也是近17戰第14敗；天使總教練麥登（Joe Maddon）有點無奈，只能回應媒體球員都很認真備戰，除了沒有贏球，還是有些事做得不錯。

天使曾在2016年吞下11連敗，最近6季就是這波10連敗最慘，麥登天天被問到，是否召集全隊開會、會不會動怒等問題，他說：「是要氣什麼？」

這波10連敗從5月26日輸給遊騎兵隊開始，天使戰績從27勝17敗一下子變成27勝27敗，也是季初4勝4敗後，勝率再度回到5成，在美聯西區排名第2，但落後太空人隊達7.5場勝差。

天使主砲楚奧特（Mike Trout）仍未走出低潮，今天4打數掛零、慘吞3K，連續23個打數沒有安打，超越2018年連21紀錄，寫下個人生涯最慘表現。

楚奧特本季打擊率2成78、全壘打13支、打點28分，並不是非常糟糕，但近況實在很慘，不但連23打數掛零，還被三振9次，他說：「是該找出解決之道。」

天使苦吞10連敗，投打都有問題，尤其最近5場比賽加起來只得5分，今天攻下兩分已是這5戰單場最多；楚奧特近10戰只有4安、打擊率1成03，形容自己感覺還不錯，有些球其實打得很好，可惜被對方守備沒收，保持樂觀心態就對了。