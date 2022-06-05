MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

費城人隊前天宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森（Rob Thomson）領軍，在圈內造成震撼；費城人這波人事異動是否奏效仍待觀察，不過近兩戰在主場連贏天使隊，看來是好的開始。

吉拉迪前兩季未帶領費城人進季後賽，今年在開季22勝29敗後丟掉飯碗，湯普森昨天領軍初體驗以10：0獲勝，今天7：2再下一城，就看明天能否橫掃天使。

費城人今天首局就從天使先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）的手中攻下5分，一路領先到終場，最近5連敗後3連勝，戰績24勝29敗在國聯東區暫居第3。

兩隊今天無人開轟，費城人8棒二壘手卡馬戈（Johan Camargo）4打數2安打、包辦4分打點，成為獲勝功臣；天使日籍球星大谷翔平2支1、被保送兩次，主砲楚奧特4打數掛零、慘吞3K，天使吞下本季最長10連敗，戰績掉到27勝27敗，美聯西區排名第2。

費城人、天使本季只對戰3場，明天將是最後一次交手，天使從5月26日輸給遊騎兵隊後，至今一勝難求，同區落後太空人隊已達7.5場勝差。