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MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
湯普森（Rob Thomson）。 路透社
湯普森（Rob Thomson）。 路透社

費城人隊前天宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森（Rob Thomson）領軍，在圈內造成震撼；費城人這波人事異動是否奏效仍待觀察，不過近兩戰在主場連贏天使隊，看來是好的開始。

吉拉迪前兩季未帶領費城人進季後賽，今年在開季22勝29敗後丟掉飯碗，湯普森昨天領軍初體驗以10：0獲勝，今天7：2再下一城，就看明天能否橫掃天使。

費城人今天首局就從天使先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）的手中攻下5分，一路領先到終場，最近5連敗後3連勝，戰績24勝29敗在國聯東區暫居第3。

兩隊今天無人開轟，費城人8棒二壘手卡馬戈（Johan Camargo）4打數2安打、包辦4分打點，成為獲勝功臣；天使日籍球星大谷翔平2支1、被保送兩次，主砲楚奧特4打數掛零、慘吞3K，天使吞下本季最長10連敗，戰績掉到27勝27敗，美聯西區排名第2。

費城人、天使本季只對戰3場，明天將是最後一次交手，天使從5月26日輸給遊騎兵隊後，至今一勝難求，同區落後太空人隊已達7.5場勝差。

天使 費城人 吉拉迪

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MLB／今日戰績表 天使慘到不行再輸費城人吞10連敗

MLB今日戰績表 老虎 0：3 洋基 紅雀 1：6 小熊 紅雀 ： 小熊(雙重戰) 雙城 3：12 藍鳥 響尾蛇 1：2 海盜 守護者 4：5 金鶯 水手 2：3 遊騎兵 紅襪 8：0

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