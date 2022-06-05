MiLB／跑者亂跑！ 安打慘變另類「三殺」

日前小聯盟高階1A的比賽，出現罕見「8-6-2-4-5」的「安打變三殺」慘劇，這也是小聯盟本季首度出現三殺守備。

美國時間3日教士隊高階1A韋恩堡錫帽（Fort Wayne TinCaps）作客道奇隊高階1A大湖潛鳥（Great Lakes Loons）的比賽，9局上韋恩堡錫帽選到2次保送，無人出局就攻佔一、二壘，眼看是大好的得分機會。

接著打者阿科斯達（Matthew Acosta）擊出中外野平飛安打，原先的二壘跑者上三壘，但一壘跑者通過二壘後疑似「跑過頭」，大湖潛鳥隊中外野手阿爾坎塔拉（Ismael Alcantara）接到球後立即傳至二壘，成功將二壘往三壘跑的跑者夾殺出局。

這時，三壘的跑者眼看被夾殺中的隊友衝了過來，急急忙忙準備往本壘衝，沒想到才跑沒幾步就被發現，游擊手連忙傳球給在本壘的捕手，完成觸殺，形成第2個出局數。打者阿科斯達則是打算趁亂上三壘，捕手發現後立刻傳向二壘，最終阿科斯達也在二、三壘間被夾殺出局，形成「8-6-2-4-5」的另類三殺守備。

據官網報導，這是小聯盟本季首次三殺守備，也是大湖潛鳥隊近10年來首次三殺守備。不過，大湖潛鳥隊終場仍以5：7輸球。