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MLB／運動家人氣慘到不行 主場平均觀眾差道奇快4萬

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊本季戰績、票房慘兮兮。 美聯社
運動家隊本季戰績、票房慘兮兮。 美聯社

運動家隊本季戰績、票房慘兮兮，今天在主場受制於紅襪隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta），又以0：8輸球，吞下5連敗、近9戰第8敗，例行賽打了快兩個月，仍是大聯盟唯一主場平均觀眾人數不到5位數的球隊。

皮維塔投7局只被揮出兩支安打，飆出7次三振，開季4連敗後觸底反彈，最近5場先發全勝；紅襪作客奧克蘭，本季首次對戰運動家，3連戰前兩戰都搶下勝利。

運動家對紅襪兩場比賽吸引32648人進場，已是難得場面，本季前28場主場比賽單場不到5位數是常態，甚至有3場不到3千人觀戰，最慘是5月3日對光芒隊之戰2488人，隔天也只有2815人，在客場出賽還比較熱鬧。

運動家主場平均7915人觀戰是大聯盟30隊最差紀錄，名列29的馬林魚隊至少還有5位數、平均 11755人。

大聯盟人氣最旺的球隊是道奇隊，開季前25場主場平均47783人進場，紅雀隊38462人居次，勇士隊37386人排第3；運動家目前20勝35敗在美聯西區排名墊底，主場平均觀眾足足比道奇少了39868人。

運動家 大聯盟 紅襪

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