MLB／單季3度下放受夠了 安都哈要求洋基「交易我」
洋基隊的條紋衫，不是人人想穿，安都哈（Miguel Andújar）本季三度在3A與大聯盟之間往返，顯然就已經受夠了，昨天向洋基總教練布恩（Aaron Boone）表達希望被交易，洋基未證實此事，布恩也無意透露兩人的談話內容。
安都哈本季至今僅在大聯盟出賽12場，41打數敲出11支安打、打擊率2成68，在4月、5月已經各1次被下放3A，昨天賽後再度被通知，因為史丹頓（Giancarlo Stanton）將從傷兵名單歸隊，必須再次將安都哈送到3A。
美國媒體報導，安都哈得知單季被第3度下放後，向布恩表達想被交易，布恩今天受訪不願透露談話內容。
布恩表示，昨晚要告知安都哈下放3A，確實並不容易，「Miggy是位好人，下放他是很困難的決定，我們也都理解他是重要的一份子，他當然會想留在大聯盟，所以我能理解這不好受。」
安都哈內、外野都能守，2018年為最佳賽季，出賽149場，以2成97打擊率貢獻27轟、92分打點，在美聯新人王票選排名第2，僅次於天使隊大谷翔平。
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