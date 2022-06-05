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MLB／單季60轟今年再現？ 布恩：有賈吉萬事皆可達

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「法官」賈吉（Aaron Judge）再開轟，首局就炸裂陽春砲。 路透社
「法官」賈吉（Aaron Judge）再開轟，首局就炸裂陽春砲。 路透社

洋基今天以3：0擊敗老虎隊之戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）再度開轟，首局就炸裂陽春砲，本季洋基打完53戰，他已敲21轟，照此速度今年可望轟出60轟賽季，洋基教頭布恩（Aaron Boone）對此回應：「有賈吉，任何事都有可能。」

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）投7局無失分，僅被敲出1安打，送出10次三振，精采好投獲得剛剛好的火力支援。

擔任首棒的賈吉，在首局首打席首球就狙擊老虎菜鳥投手布列斯克（Beau Brieske），將他的95哩四縫線直球轟出右外野，瑞佐（Anthony Rizzo）在第6局補上另一發陽春砲。

布列斯克先發6局也只被敲出3安打，偏偏包括兩發陽春砲，優質先發未獲分數應援，吞下敗投，生涯前8場先發取得0勝5敗、防禦率4.93，還在等待生涯首勝。

賈吉在前53戰就炸裂21轟，為洋基隊史第4人，貝比魯斯（Babe Ruth）過去曾6度辦到，另外還有1956年曼托（Mickey Mantle）、2020年沃特（Luke Voit）。

洋基隊史曾有2人完成60轟賽季，分別是1927年貝比魯斯60轟、1961年馬里斯（Roger Maris）61轟，而賈吉若以目前的開轟頻率打完整季，也有機會加入行列。

賈吉對此表示，「能與洋基傳奇們被放在一起討論，任何時候都是榮耀，但我不會試著去當馬里斯、試著去當魯斯，我只想成為最好的賈吉。」布恩則說：「有賈吉，任何事情都有可能，60轟當然是很龐大的數字，賽季還很長，但我不會設限賈吉的任何可能性。」

賈吉 洋基

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