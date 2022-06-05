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MLB／薛則復健中還被狗咬傷 本人澄清「對復健沒影響」
大都會隊強投薛則（Max Scherzer）因腹斜肌拉傷缺陣中，今天再有報導他被狗咬傷，薛則趕緊透過推特澄清，被狗咬傷是事實，但狀況非常輕微，對於他的復健過程並無任何影響。
薛則在5月19日的出賽之後，就因腹斜肌傷勢進入15天傷兵名單，當時評估約需休息6到8周，今天再有報導薛則被狗咬到投球手，又添怪奇受傷錄新一篇章，但這也驚動薛則出面還原真相。
「只是想澄清幾件事，我的狗狗Rafi在跑步時傷到腳，她很痛苦哀嚎著，我走過去安撫她，把我的手放在她身上，但被她咬了右手。」薛則強調，咬傷並不嚴重，「我只停止訓練1天，隔天就可以進行長傳了。」
大都會的傷兵潮向來都是焦點，近期才有林多（Francisco Lindor）被飯店房門夾傷的奇怪傷勢新聞，薛則的被狗咬傷版本當然也掀起討論，還有媒體稱「大都會的日常新聞」。
薛則表示，「這個傷對我的復健沒有影響，其實這根本不值得一談。」
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