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T1聯盟／亞歷山大3.1秒關鍵三分彈 海神奪首季總冠軍

MLB／今日戰績表 賈吉率先敲出第20轟領跑全聯盟

聯合新聞網／ 整理
賈吉率先敲出本季第20轟，持續獨居領先全聯盟。 美聯社
賈吉率先敲出本季第20轟，持續獨居領先全聯盟。 美聯社

MLB今日戰績表

紅雀 14:5 小熊

巨人 15:6 馬林魚

國民 8:5 紅人

天使 0:10 費城人

響尾 8:6 海盜

守護者 6:3 金鶯

老虎 0:13 洋基

雙城 9:3 藍鳥

白襪 3:6 光芒

水手 4:3 遊騎兵

太空人 10:3 皇家

教士 7:0 釀酒人

勇士 3:1 洛磯

紅襪 7:2 運動家

大都會 1:6 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 老虎 vs. 洋基

01:20 紅雀 vs. 小熊

03:07 雙城 vs. 藍鳥

04:05 守護者 vs. 金鶯

04:05 水手 vs. 遊騎兵

04:05 響尾蛇 vs. 海盜

04:07 紅襪 vs. 運動家

04:10 太空人 vs. 皇家

04:10 教士 vs. 釀酒人

04:10 國民 vs. 紅人

04:10 巨人 vs. 馬林魚

04:10 白襪 vs. 光芒

07:15 天使 vs. 費城人(緯來體育台、愛爾達體育2台)

07:15 紅雀 vs. 小熊(雙重戰)

09:10 勇士 vs. 洛磯

10:10 大都會 vs. 道奇(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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