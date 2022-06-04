MLB／今日戰績表 賈吉率先敲出第20轟領跑全聯盟
MLB今日戰績表
紅雀 14:5 小熊
巨人 15:6 馬林魚
國民 8:5 紅人
天使 0:10 費城人
響尾蛇 8:6 海盜
守護者 6:3 金鶯
老虎 0:13 洋基
雙城 9:3 藍鳥
白襪 3:6 光芒
水手 4:3 遊騎兵
太空人 10:3 皇家
教士 7:0 釀酒人
勇士 3:1 洛磯
紅襪 7:2 運動家
大都會 1:6 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 老虎 vs. 洋基
01:20 紅雀 vs. 小熊
03:07 雙城 vs. 藍鳥
04:05 守護者 vs. 金鶯
04:05 水手 vs. 遊騎兵
04:05 響尾蛇 vs. 海盜
04:07 紅襪 vs. 運動家
04:10 太空人 vs. 皇家
04:10 教士 vs. 釀酒人
04:10 國民 vs. 紅人
04:10 巨人 vs. 馬林魚
04:10 白襪 vs. 光芒
07:15 天使 vs. 費城人(緯來體育台、愛爾達體育2台)
07:15 紅雀 vs. 小熊(雙重戰)
09:10 勇士 vs. 洛磯
10:10 大都會 vs. 道奇(愛爾達體育2台)
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