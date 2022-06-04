MLB／終於站上洋基投手丘圓夢！ 邦威後援2局無失分

今日洋基面對老虎的比賽，出現了一名熟悉的面孔，就是去年效力於富邦悍將的洋投邦威（Manny Banuelos），終於在今天站上洋基主場投手丘，後援2局無失分把比賽收尾，完成職業生涯的夢想，洋基也以13：0完封老虎。

邦威季前以小聯盟約加盟洋基隊，靠著優異表現升上大聯盟，今日完成本季初登板，接替洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）投球，先對首名打者坎德拉里歐（Jeimer Candelario）擊出滾地球出局，接著讓老虎大物新人托克森（Spencer Torkelson）打出飛球接殺，雖然被邦恩哈特(Tucker Barnhart)打出安打，但隨即回穩送三振卡麥隆（Daz Cameron）結束這局。第9局邦威越投越穩讓老虎隊三上三下，雖然是大比分差比賽，仍順利完成任務。

賽後邦威接受訪問表示：「這太不可思議了，這對我來說是完成人生中很大的一個夢想，我已經等很久了，對此柯爾也獻上鼓勵「這是今晚最酷的一個環節」。

值得一提的是柯爾此戰繳出7局9K0失分好投，且前6局沒讓老虎站上壘包，加上昨日先發泰隆（Jameson Taillon）投了7局完全比賽，據《ESPN Stats & Info》指出，這是自1961擴編年代後，首次有球隊連兩戰先發讓對手18上18下。

此戰洋基隊不僅有王牌柯爾的好投，邦威的初登板，還有「法官」賈吉打出本賽季的第20發全壘打，同時繼續獨佔全壘打王的寶座，4連勝的洋基戰績也繼續領跑聯盟，堪稱收穫滿滿的天。