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MLB／費城人換教頭後送天使9連敗 大谷連兩場0安累了嗎？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平離開紐約打擊依舊冰冷，全場3打數無安打。 美聯社
大谷翔平離開紐約打擊依舊冰冷，全場3打數無安打。 美聯社

大谷翔平離開紐約打擊依舊冰冷，全場3打數無安打，天使整隊打擊都不振，全場敲出5支安打，被費城人隊以10：0完封，天使隊吞下2016年以來第一次的9連敗。

大谷翔平今天來到費城人隊主場，擔任先發第二棒、指定打擊，1局上首打席遭到三振，接著3局選到保送、6局敲出二壘平飛球出局、8局遭三振，都沒敲出安打，打擊率下降到2成40。

大谷前3場作客洋基隊，合計12打數僅敲出2支安打，加上今天連兩場都沒安打，而且昨天單日雙重賽還在第一場先發登板、第二場繼續先發指定打擊，也讓日本媒體擔心，大谷是不是累了。

天使隊打不進分數，投手群也爆炸，合計挨了5分全壘打，以0：10大敗，吞下相隔6年的9連敗，這是2018年加入的大谷沒有體驗過的。

費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）都轟出單場雙響砲，新秀游擊手史考特（Bryson Stott）也貢獻了一發三分砲，加上先發投手艾佛林（Zach Eflin）8局無失分，輕鬆獲勝。

費城人 天使

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