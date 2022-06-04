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MLB／指定打擊最大約！ 太空人1.15億美元綁住艾瓦瑞茲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊提前綁住24歲古巴好手艾瓦瑞茲，6年1.15億美元寫下指定打擊最大約。 美聯社
太空人隊提前綁住24歲古巴好手艾瓦瑞茲，6年1.15億美元寫下指定打擊最大約。 美聯社

太空人隊提前綁住24歲古巴好手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），多家美國媒體報導，雙方將簽下6年1.15億美元（約新台幣33億）的延長合約，創下指定打擊球員最大合約。

艾瓦瑞茲獲得太空人隊提前續約，這是尚未獲仲裁資格球員的史上第5大約，前面4人分別是塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的14年3.4億美元、法蘭柯（Wander Franco）11年1.82億美元、波西（Buster Posey）8年1.59億美元以及楚奧特（Mike Trout）的6年1.445億美元。

艾瓦瑞茲曾在2019年拿下美聯新人王，當時單季繳出27轟、78分打點、打擊率3成13的表現，2020年雖然因為膝蓋手術錯過大半球季，不過去年回歸後又繳出33轟、104分打點、打擊率2成77的完整球季成績，並獲得2021年美聯冠軍系列賽MVP。

艾瓦瑞茲堪稱是隊史最成功交易之一，他在2016年從古巴叛逃後，先與道奇隊簽下200萬美元合約，該年8月就被交易到太空人隊，換到道奇隊的投手費爾茲（Josh Fields）2018年後就未在大聯盟出賽。

道奇 Buster Posey

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