MLB／費城人開季22勝29負 宣布開除教頭吉拉迪

費城費城人隊運營總裁多布羅夫斯基（Dave Dombrowski），今天突然宣布開除教頭吉拉迪。

費城人隊以22勝29負開季，近9場比賽中輸掉了7場，在國家聯盟東區排名第三，落後紐約大都會隊12場勝差。

「到目前為止，這對我們來說是一個令人沮喪的賽季，因為我們覺得我們的俱樂部沒有發揮出它的能力」聲明中說。「雖然我們所有人都對這些缺點負有責任，但我覺得需要做出改變，球隊會所的新聲音會給我們扭轉局面的最佳機會。」

現年57歲的吉拉迪在過去三個賽季擔任費城人隊教頭132勝141負戰績，費城人繼續尋求自2011年以來首次進入季後賽。