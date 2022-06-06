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MLB／今日戰績表 費城人菜鳥游擊手再見轟賞天使11連敗

聯合新聞網／ 整理
費城人菜鳥游擊手史考特，九下再見兩分砲打賞天使11連敗。 美聯社
費城人菜鳥游擊手史考特，九下再見兩分砲打賞天使11連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

老虎 4：5(10局) 洋基

天使 7：9 費城人

響尾 0：3 海盜

守護者 3：2 金鶯

雙城 8：6 藍鳥

白襪 6：5 光芒

巨人 5：1 馬林魚

國民 6：4 紅人

太空人 7：4 皇家

教士 6：4(10局) 釀酒人

水手 6：5(10局) 遊騎兵

勇士 8：7 洛磯

紅襪 5：2 運動家

大都會 5：4 道奇

紅雀 ： 小熊

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 響尾蛇 vs. 紅人

07:10 遊騎兵 vs. 守護者

08:10 水手 vs. 太空人

08:10 藍鳥 vs. 皇家

09:38 紅襪 vs. 天使

09:40 大都會 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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