MLB／今日戰績表 費城人菜鳥游擊手再見轟賞天使11連敗

費城人隊在昨日宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi ），當家球星哈波(Bryce Harper)自然也是焦點，他表示戰績不佳不該是只有總教練的責任，球員也有問題，「是我們沒發揮出應有的實力。」

2022-06-04 15:11