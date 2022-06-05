快訊

人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法

MLB／今日戰績表 天使慘到不行再輸費城人吞10連敗

聯合新聞網／ 整理
天使大谷翔平跑回一分，但最終仍不敵費城人吞下10連敗。 路透
天使大谷翔平跑回一分，但最終仍不敵費城人吞下10連敗。 路透

MLB今日戰績表

老虎 0：3 洋基

紅雀 1：6 小熊

紅雀 ： 小熊(雙重戰)

雙城 3：12 藍鳥

響尾 1：2 海盜

守護者 4：5 金鶯

水手 2：3 遊騎兵

紅襪 8：0 運動家

白襪 3：2 光芒

太空人 0：6 皇家

教士 4：0 釀酒人

巨人 4：5 馬林魚

國民 10：8 紅人

天使 2：7 費城人

勇士 ： 洛磯

大都會 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:35 老虎 vs. 洋基

01:35 天使 vs. 費城人

01:35 響尾蛇 vs. 海盜

01:35 守護者 vs. 金鶯

01:37 雙城 vs. 藍鳥

01:40 白襪 vs. 光芒

01:40 巨人 vs. 馬林魚

01:40 國民 vs. 紅人

02:10 太空人 vs. 皇家

02:10 教士 vs. 釀酒人

02:35 水手 vs. 遊騎兵

03:10 勇士 vs. 洛磯

04:07 紅襪 vs. 運動家

04:10 大都會 vs. 道奇

07:00 紅雀 vs. 小熊(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MiLB／跑者亂跑！ 安打慘變另類「三殺」

日前小聯盟高階1A的比賽，出現罕見「8-6-2-4-5」的「安打變三殺」慘劇，這也是小聯盟本季首度出現三殺守備。

MiLB／5月他最狂 李灝宇獲選費城人農場單月最佳打者

費城人隊今天公布自家農場5月最佳球員，打者為來自台灣的李灝宇，單月狂炸6轟、28分打點，各項打擊數據都在所屬聯盟排名頂尖...

MLB／費城人開除吉拉迪後觸底反彈？天使慘吞10連敗

費城人隊前天宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），改由首席教練湯普森（Rob Thomson）領軍，在圈內造成...

MLB／運動家人氣慘到不行 主場平均觀眾差道奇快4萬

運動家隊本季戰績、票房慘兮兮，今天在主場受制於紅襪隊先發投手皮維塔（Nick Pivetta），又以0：8輸球，吞下5連...

MLB／吉拉迪遭開除祝福費城人 哈波不捨：是我們打不好

費城人隊在昨日宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi ），當家球星哈波(Bryce Harper)自然也是焦點，他表示戰績不佳不該是只有總教練的責任，球員也有問題，「是我們沒發揮出應有的實力。」

MLB／今日戰績表 天使慘到不行再輸費城人吞10連敗

MLB今日戰績表 老虎 0：3 洋基 紅雀 1：6 小熊 紅雀 ： 小熊(雙重戰) 雙城 3：12 藍鳥 響尾蛇 1：2 海盜 守護者 4：5 金鶯 水手 2：3 遊騎兵 紅襪 8：0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。