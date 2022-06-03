MLB／球速驟降 柳賢振二度進傷兵

藍鳥隊今天將韓籍左投柳賢振放進15天傷兵名單，昨天他先發僅投4局就提前退場，甚至出現只有85.2哩的速球，經檢查原因為左前臂發炎。

藍鳥隊昨天以7：3擊敗白襪隊，柳賢振先發4局被敲4支安打，其中有2發全壘打，丟掉3分包括2分責失，最終無關勝敗，而柳賢振此役速球均速僅87.6哩，跟球季平均的89.4哩有不小差距。

藍鳥隊今天宣布，柳賢振因左前臂發炎，被放進15天傷兵名單，預計將接受MRI（斷層顯影）檢查，確認發炎程度。

柳賢振今年4月才因前臂痠痛進入傷兵，缺席球隊24場比賽，不過回歸之後的3場先發，繳出2勝0敗、防禦率1.72的成績，柳賢振昨天也表示，自己手臂的感覺有點像先前受傷那樣。