MLB／大都會「靈氣」再現 林多手指被門夾到腫脹

大都會隊的「傷病靈氣」還沒結束，明星游擊手林多（Francisco Lindor）手指被門夾到，今天對上道奇隊之戰確定缺席，他也只能苦笑自嘲說：「上次發生這種事，是我12歲的時候。」

大都會隊到洛杉磯作客，準備與道奇隊展開4連戰，林多在旅館裡，準備關起雙扇門，「它們同時關上，結果你也知道了。」林多說：「我得到了腫脹的手指，痛到在房間裡跑了大概3分鐘，完全不敢看。」

林多的右手中指因為被門夾到而腫起，指甲甲床也變黑，沒辦法投球或是握緊球棒，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）一度動念，想讓林多擔任指定打擊，但最後還是決定讓他在板凳休息。

林多近期打擊狀況正佳，連10場有打點是個人生涯最佳，這段期間的打擊率是3成65，而本季累積來到43分打點。

大都會隊友沒有因此事糗林多，因為他們知道，林多確實不太開心，「沒辦法跟隊友一起上場真的很挫折。」林多說：「我很希望每天上場打球，而且盡自己努力去幫助球隊贏球。」