MLB／麥登稱判讀球路的行家 洋基總仔：我們是喔！
大谷翔平今天在洋基球場踢到鐵板，先發3局挨了3發陽春砲，直球、滑球、卡特全數挨轟，天使教頭麥登（Joe Maddon）認為洋基可能是判讀球路的行家，洋基教頭布恩（Aaron Boone）則回應：「我也覺得我們是喔！」
兩隊今天進行雙重賽，由大谷擔任先發投手的日場，天使先以1：6敗下陣來，大谷只撐3局失4分吞下本季第4敗。
大谷此役所用的75球，僅3球製造揮空，對他而言是罕見數據，也引起許多討論。麥登表示，「他們感覺對所有球路都有辦法，直球、滑球、指叉都是，我不知道，或許只是因為他們真的很會判讀球路？」
麥登並未指控洋基偷暗號，但或許真的識破了大谷的投球動作，「如果洋基擁有一群很會判讀球路的傢伙，那是他們的優勢，我們能做的，就是更加警戒。」
布恩對此回應，「我覺得我們是喔！我也希望我們可以繼續擅長這個（判讀球路）。」
洋基此役的第1打席就向大谷下馬威，卡本特（Matt Carpenter）纏鬥11球、7度破壞成界外，最後將一顆掉到紅中的87哩卡特球轟成右外野陽春砲。
卡本特透露自己的對戰策略，就是緊跟著他的直球，期望著至少1顆變化球出現，「面對一個能投到100裡的投手，如果跟不上，你不可能會有其他機會。」他指出，大谷在滿球數時傾向使用滑球或卡特，「2好3壞後的第1球是直球，我打成界外，接著第2球就是卡特。」
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