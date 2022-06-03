MLB／大谷翔平投球動作露了餡？麥登說確實不尋常

大谷翔平又一次在洋基球場遭遇重挫，今天先發3局挨了3發陽春砲，比賽過程中即有球評意見點出可能投球動作被識破，天使教頭麥登（Joe Maddon）賽後也坦言確實有不尋常之處。

天使今天在雙重賽第1場以1：6輸球，大谷先發3局失4分、承擔第4敗，此役共用75球，直球均速97.5哩，比他賽季平均的97哩略快，但洋基打線似乎有備而來，全場僅3球揮空，28球被破壞成界外。是否感覺投球動作被洋基破解，大谷回應：「我不確定，可能要問問對方。」

麥登坦言，大谷全場僅3球製造揮空，「這一點非常不尋常」。他並未指控洋基偷暗號，但也認為大谷的投球動作可能露了餡，「他們非常擅長判讀球路，如果他們是透過合理手段做到，我絕對舉雙手雙腳贊成，我覺得那很棒。」

麥登表示，如果洋基擁有一群很會判讀球路的傢伙，那是他們的優勢，「我們能做的，就是更加警戒。」

大谷生涯在洋基球場出賽兩場都踢到鐵板，兩戰都是短命先發，合計共投3.2局責失11分，在這座球場的防禦率從賽前的94.5驟降到27。大谷不認為在洋基球場投球帶來額外的壓力，他說：「兩場比賽只是小樣本，我不覺得在這裡投球因此多了壓力，我只是需要投好我的球。」