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MLB／棄打從投還當過快遞員 皇家27歲菜鳥驚奇之旅

聯合新聞網／ 綜合報導
棄打從投、還當過快遞員的跨斯（Jose Cuas）昨天完成大聯盟生涯初登板。 美聯社
棄打從投、還當過快遞員的跨斯（Jose Cuas）昨天完成大聯盟生涯初登板。 美聯社

過去曾是名內野手，棄打從投後兩度遭釋出，之後還擔任聯邦快遞（FedEx）的快遞員，皇家27歲投手跨斯（Jose Cuas）總算熬出頭，昨天他後援1局賞1K無失分，完美達成他的大聯盟生涯初登板。

據皇家隊官網報導，跨斯在2015年加盟釀酒人，當時他還是名內野手，不過2017年秋天，釀酒人隊球團要求他棄打從投，實驗1年後，球團認為成效不彰因此將他釋出。

那是跨斯第一次想放棄當個運動員，他立刻打電話給哥哥艾力克斯（Alex Cuas）說：「我剛被釋出了，我受夠了。」艾力克斯則要他別太早放棄。之後跨斯轉戰獨立聯盟，原本是上肩投球的他某天熱身時改以「側投」丟球，前大聯盟終結者羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）偶然看到後，便指導跨斯的側投動作，讓他投得更自然。

2019年，跨斯在響尾蛇隊小聯盟投出亮眼成績，不過隔年就遭逢新冠肺炎疫情，跨斯再度被球隊釋出。肩負家庭生計的跨斯又再一次想放棄棒球，這回輪到和他愛情長跑多年的女友安奈伊絲（Anais Peña）開導他：「『你不該這麼做，你不會放棄的，我們犧牲這一切不是為了讓你放棄。』我犧牲了很多，但我們已經走了這麼遠，這是值得的。」

於是在家人的支持下，跨斯白天在聯邦快遞擔任快遞員，晚上和哥哥到幾乎沒有照明設備的球場練球。

皇天不負苦心人，去年皇家隊教頭小潘尼亞（Tony Pena Jr.）在多明尼加冬季聯盟看到跨斯的投球，決定簽下他。跨斯本季在3A出賽20場吃下20.2局，防禦率僅1.74，近期需要牛棚投手的皇家也決定在美國時間本周一將他拉上大聯盟。

完成大聯盟初登板後，跨斯說：「這真是美夢成真，我在職業生涯經歷了種種，如今來到大聯盟球場，並有機會投球，這是我作夢都想不到的事情。」

安奈伊絲也笑說，2人年僅4歲的兒子在 跨斯登板這天一直興奮地跑來跑去並告訴旁人，站在投手丘上的人是自己的爸爸，「為了走到這一刻，我們經歷了很多，現在心情很複雜，但我真的很開心。」

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