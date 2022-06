MLB／棄打從投還當過快遞員 皇家27歲菜鳥驚奇之旅

過去曾是名內野手,棄打從投後兩度遭釋出,之後還擔任聯邦快遞(FedEx)的快遞員,皇家27歲投手跨斯(Jose Cuas)總算熬出頭,昨天他後援1局賞1K無失分,完美達成他的大聯盟生涯初登板。

據皇家隊官網報導,跨斯在2015年加盟釀酒人,當時他還是名內野手,不過2017年秋天,釀酒人隊球團要求他棄打從投,實驗1年後,球團認為成效不彰因此將他釋出。

那是跨斯第一次想放棄當個運動員,他立刻打電話給哥哥艾力克斯(Alex Cuas)說:「我剛被釋出了,我受夠了。」艾力克斯則要他別太早放棄。之後跨斯轉戰獨立聯盟,原本是上肩投球的他某天熱身時改以「側投」丟球,前大聯盟終結者羅德里奎茲(Francisco Rodriguez)偶然看到後,便指導跨斯的側投動作,讓他投得更自然。

2019年,跨斯在響尾蛇隊小聯盟投出亮眼成績,不過隔年就遭逢新冠肺炎疫情,跨斯再度被球隊釋出。肩負家庭生計的跨斯又再一次想放棄棒球,這回輪到和他愛情長跑多年的女友安奈伊絲(Anais Peña)開導他:「『你不該這麼做,你不會放棄的,我們犧牲這一切不是為了讓你放棄。』我犧牲了很多,但我們已經走了這麼遠,這是值得的。」

於是在家人的支持下,跨斯白天在聯邦快遞擔任快遞員,晚上和哥哥到幾乎沒有照明設備的球場練球。

皇天不負苦心人,去年皇家隊教頭小潘尼亞(Tony Pena Jr.)在多明尼加冬季聯盟看到跨斯的投球,決定簽下他。跨斯本季在3A出賽20場吃下20.2局,防禦率僅1.74,近期需要牛棚投手的皇家也決定在美國時間本周一將他拉上大聯盟。

完成大聯盟初登板後,跨斯說:「這真是美夢成真,我在職業生涯經歷了種種,如今來到大聯盟球場,並有機會投球,這是我作夢都想不到的事情。」

安奈伊絲也笑說,2人年僅4歲的兒子在 跨斯登板這天一直興奮地跑來跑去並告訴旁人,站在投手丘上的人是自己的爸爸,「為了走到這一刻,我們經歷了很多,現在心情很複雜,但我真的很開心。」

This is a night that Jose Cuas and his family will never forget. 💙#Royals pic.twitter.com/AxlIVMiHKV