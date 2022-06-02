MLB／「火箭人」之子生涯初登板 吐槽老爸對打擊一竅不通

生涯坐擁7座塞揚獎「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子寇迪（Kody Clemens），昨在老虎隊迎來大聯盟初登板，賽後兩人開心互動，做為打者，寇迪竟吐槽老爸根本對打擊一竅不通。

26歲的寇迪在2018年業餘選秀第三輪被挑中，他本季在3A出賽45場，繳出打擊率.283、8轟、31分打點的成績，且是個一壘、二壘、三壘和左外野都能守的「工具人」。得知兒子即將迎來初登板後，克萊門斯也和妻子特地從德州飛到底特律看兒子的處女秀，59歲的克萊門斯說：「我真的很為他開心，他經過了一番努力，如今總算成真了。」

It is such a special moment to get your first big league at-bat. Kody Clemens has a huge cheering squad and they're so proud right now. #DetroitRoots@kodyclem pic.twitter.com/9qKk8hXnxo — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) 2022年5月31日

克萊門斯在登上大聯盟前僅在小聯盟出賽18場，不過兒子寇迪卻在小聯盟磨練4個球季、打了325場比賽。克萊門斯說：「我們有著非常不同的經歷，但我常說：『如果你要進入大聯盟，你就得找到獲勝的方法。』」

「最酷的是，我的前隊友們都有傳訊息給他（寇迪），包含基特（Derek Jeter）、貝格威爾（Jeff Bagwell）等人，所以作為父親，我只能退一步。」克萊門斯說道。寇迪穿著老爸曾穿過的21號球衣上場打擊，可惜他大聯盟生涯首安尚未出爐，昨天和今天合計6打數吞2K，獲得1次保送。

父子倆的互動也相當有趣，克萊門斯表示，自己雖身為投手，但有著優秀的觸擊能力，卻遭寇迪無情吐槽老爸對打擊根本一竅不通，並開玩笑地要他「安靜」。