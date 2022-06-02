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MLB／「Jackie」事件不見隊友相挺 唐納森直呼很受傷
洋基隊唐納森（Josh Donaldson）在美國時間5月21日的比賽中對白襪隊游擊手安德森（Tim Anderson）喊「Jackie」，被批評涉及種族歧視，據《美聯社》報導，就連洋基隊友也表示不認同他的行為，讓唐納森直呼「很受傷」。
上月的洋基白襪之戰，唐納森打擊時與白襪隊捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）發生爭執，雖然兩人很快被架開，但安德森卻持續朝唐納森嗆聲，賽後安德森指稱唐納森對自己喊「Jackie」，明顯是指大聯盟首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），疑似拿他的膚色做文章。
洋基隊內也都不認同唐納森的行為，主帥布恩（Aaron Boone）表示「他不該說這樣的話。」賈吉（Aaron Judge）也說：「不管是不是玩笑，這樣說就是不對。」
唐納森後來已向羅賓森的家人及安德森致歉，大聯盟也因不當言論判處他罰款並禁賽一場，布恩則是支持子弟兵上訴的決定「我尊重聯盟的決定，雖然他們調查了此件事，並對出做出此艱難的決定，但我不同意，我覺得唐納森不應該被禁賽。」
對於賈吉等人的不認同，唐納森表示洋基隊沒人站出來幫他說話，令他有些受傷：「當然，我認為這很聽起來很刺耳，我認為自己在團隊中應該是個好隊友。」
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