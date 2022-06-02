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MLB／張育成持續低迷 海盜教頭送暖：會繼續獲得打席

中央社／ 洛杉磯1日專電
台灣棒球好手張育成（圖）轉戰匹茲堡海盜，2場比賽打擊熄火。 中央社
台灣棒球好手張育成（圖）轉戰匹茲堡海盜，2場比賽打擊熄火。 中央社

旅美棒球好手張育成加入匹茲堡海盜隊之後，連2場打擊熄火；總教練謝爾頓對他仍有信心，賽後向中央社記者表示「他將持續獲打席」。

張育成今年開季短暫出賽3場之後，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，康復之後到小聯盟比賽找手感，但仍遭到克里夫蘭守護者將他移出40人名單，經交易程序來到新東家海盜隊。

張育成2天前搭機飛到洛杉磯，加入海盜與道奇三連戰，正好參與海盜隊22年來首次在道奇球場橫掃對手的難得紀錄。

雖然球隊三連勝，但張育成在這三連戰，出賽2場累計7個打數沒有安打，遭到5次三振，本季首安遲遲沒來。他今天賽後向中央社記者回顧加入海盜隊的首次系列賽，難掩失落說「沒有貢獻」。

海盜總教練謝爾頓（左）表示，張育成距離上次出賽已經一個多星期，願意繼續給他機會。 中央社
海盜總教練謝爾頓（左）表示，張育成距離上次出賽已經一個多星期，願意繼續給他機會。 中央社

張育成談到目前的狀況，他說身體狀況很好，可能心態比較急躁，急著表現，接下來會與打擊教練討論，調整揮棒軌跡。

總教練謝爾頓（Derek Shelton）賽後在休息室受訪，回應中央社記者的提問時，表示將會繼續給張育成機會。

張育成上一次在大聯盟出賽是5月20日，當時還效力前東家，對老虎3打數無安打，吞2K，這是他染疫歸隊唯一出賽機會。距離他昨天改披海盜戰袍比賽，間隔11天。

謝爾頓說：「他將會繼續獲得打席，他有一個半星期的時間沒有比賽，我們只需要給他一些打席數，讓他能夠重新趕上進度。」

張育成 海盜 道奇

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