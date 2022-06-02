MLB／張育成頂住153公里觸身球 笑稱「我的手比球強壯」

旅美棒球好手張育成效力匹茲堡海盜隊，今客場出戰洛杉磯道奇，6局上被一記時速153公里速球擊中手臂，賽後冰敷治療，他笑說「我的手比球還要強壯」。

張育成藉著這次的觸身球保送，獲得本季第一次上壘機會。他季初效力克里夫蘭守護者，兩天前轉隊到海盜，本季累計17個打數還沒有安打。

2天前才獲得海盜延攬入隊，張育成初來乍到，還背著印有克里夫蘭C字的裝備袋。海盜三連戰橫掃道奇之後，即將回到主場，張育成說回到主場之後，才會領到屬於海盜的裝備袋。

張育成過去效力守護者（原名印地安人）從來沒有在道奇球場出賽，加盟海盜的第一個系列賽，踏上陌生的道奇球場。第一戰坐板凳，後兩戰排上先發打線，共7打數沒安打，遭到5次三振。

回顧加入海盜隊的這三場，張育成難掩失落說「沒有貢獻」。

歷經染疫、復健又轉隊，他向中央社記者表示，目前身體狀況很好，但心態比較急躁「急著想表現」，接下來將與打擊教練討論，對揮棒軌跡進行調整。

賽後在休息室受訪，張育成遭到觸身球打中的右手用冰塊包紮治療。6局上時，道奇投手投手菲力普斯（Evan Phillips）一記時速153公里的內角快速球擊中他右手前臂。

張育成雖然當下表情痛苦，總教練謝爾頓（Derek Shelton）帶著防護員上前探視之後，將他留在場上跑壘，8局再度上場打擊。

張育成賽後說，觸身球的部位腫起來，但不影響接下來比賽，開玩笑說「我的手比球強壯」。