MLB／就算全世界都不相信 國民總管強調不會交易索托

在「強打少年」索托（Juan Soto）休賽季拒絕了國民隊開出的天價合約後，外界猜測國民可能會搶在2024年季後成為自由球員前，就將他交易出去。對此國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）今天親上火線，他表示或許全世界都不相信，但球團真的完全不打算交易索托。

現年23歲的索托本季來到大聯盟涯第5年，他在休賽季時將經紀人換成有「吸血鬼」之稱的波拉斯（Scott Boras），為了在2024年季後成為自由球員，他拒絕了國民開出的13年、3.5億美金（約新台幣102億元）合約。

此外，國民在2019年奪冠後急速走下坡，過去兩季都在國聯東區墊底，外界認為，國民為了避免索托成為自由球員後留下一場空，勢必會將他作為強力的交易籌碼。

「我們沒有要交易索托。」瑞佐劈頭就說道，他表示球團已經和索托和波拉斯談過很多次了，球團將圍繞著索托組建球隊，瑞佐不斷強調，球隊完全沒有交易索托的意圖，「我猜全世界都不會相信，但這就是我們的立場。」他說。

索托本季出賽全大聯盟最多的51場，不過他的狀況似乎尚未到位，打擊三圍.232/.379/.442，獲得42次保送也是全聯盟最多，敲出9轟、16分打點。