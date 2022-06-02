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MLB／每次上場打擊都是傷害 美媒：卡諾與教士緣分已盡

聯合新聞網／ 綜合報導
打擊率僅剩下不到1成，如今美媒也紛紛認為卡諾與教士緣分已盡。 路透社
打擊率僅剩下不到1成，如今美媒也紛紛認為卡諾與教士緣分已盡。 路透社

上季因禁藥風暴遭禁賽的明星內野手卡諾（Robinson Cano）本季由大都會出發，然而他才打了12場就因表現不理想遭大都會DFA（指定讓渡），來到教士後的卡諾更慘，打擊率僅剩下不到1成，如今美媒也紛紛認為卡諾與教士緣分已盡。

今年開季宣布於大都會再出發，不過卡諾的表現卻十分不給力，他在大都會出賽12場，打擊率僅.195，5月初遭球團DFA。成為自由球員後，他被教士隊簽下，沒想到表現更差，12場出賽打擊率只有.090，標準化攻擊指數（OPS+）更是-35，每次上場打擊對球隊都是「有害無益」。

今天教士作客紅雀的比賽中，卡諾於9局下2出局滿壘時上場代打，最終擊出外野高飛球遭接殺出局，未能幫助球隊打下分數。本季他共出賽24場，74打數敲11安，打擊率僅.149，敲出1轟、4分打點，獲得3次保送但吞下21K。守備方面雖然沒有失誤，但39歲的他守備範圍已不如年輕時，本季他對球隊的攻守貢獻都是負的，整體勝利貢獻值為-1。

《FanSided》記者墨瑞（RobertMurray）今天搶先爆料卡諾和教士似乎已走到盡頭，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）也指出，教士接下來打算把他下放，不過預期卡諾將會拒絕，並再度成為自由球員。

卡諾 教士 大都會 自由球員

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