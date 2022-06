MLB／每次上場打擊都是傷害 美媒：卡諾與教士緣分已盡

上季因禁藥風暴遭禁賽的明星內野手卡諾(Robinson Cano)本季由大都會出發,然而他才打了12場就因表現不理想遭大都會DFA(指定讓渡),來到教士後的卡諾更慘,打擊率僅剩下不到1成,如今美媒也紛紛認為卡諾與教士緣分已盡。

今年開季宣布於大都會再出發,不過卡諾的表現卻十分不給力,他在大都會出賽12場,打擊率僅.195,5月初遭球團DFA。成為自由球員後,他被教士隊簽下,沒想到表現更差,12場出賽打擊率只有.090,標準化攻擊指數(OPS+)更是-35,每次上場打擊對球隊都是「有害無益」。

今天教士作客紅雀的比賽中,卡諾於9局下2出局滿壘時上場代打,最終擊出外野高飛球遭接殺出局,未能幫助球隊打下分數。本季他共出賽24場,74打數敲11安,打擊率僅.149,敲出1轟、4分打點,獲得3次保送但吞下21K。守備方面雖然沒有失誤,但39歲的他守備範圍已不如年輕時,本季他對球隊的攻守貢獻都是負的,整體勝利貢獻值為-1。

There’s growing chatter that Robinson Cano’s time with the San Diego Padres could soon be coming to an end. Cano, 39, is hitting .094/.121/.094 in 11 games with the Padres.

《FanSided》記者墨瑞(RobertMurray)今天搶先爆料卡諾和教士似乎已走到盡頭,大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)也指出,教士接下來打算把他下放,不過預期卡諾將會拒絕,並再度成為自由球員。

The Padres are expected to request that Robinson Cano be optioned tomorrow, whereupon Cano would decline, making him a free agent again. @ByRobertMurray first suggested Canó’s time with the Padres may be coming to an end.