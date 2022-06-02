聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／轉戰教士手感還是冷 卡諾很可能離隊
二壘手卡諾（Robinson Cano）才剛遭到大都會隊指定讓渡，轉戰教士隊後手感依舊冰冷，再次離隊成為自由球員的可能性很大。
卡諾今年在大都會隊出賽12場，打擊率僅1成95，來到教士隊後出賽12場，33打數僅敲出3支安打，打擊率更是低到只有0.091，多家美國媒體報導，教士隊預計明天將卡諾下放到3A，而卡諾很可能拒絕要求，成為自由球員。
由於卡諾在2013年加盟水手隊時簽下的10年2.4億美元合約由大都會隊接收，今年大都會隊還是要付出剩餘的4000萬美元給卡諾。
卡諾曾在洋基隊與王建民並肩作戰，2018年效力水手隊時被驗出使用禁藥，被處80場禁賽，隔年交易到大都會隊，在2020年縮水賽季繳出3成16打擊率、10轟、30分打點，不料季後又被驗出禁藥，到今年才復出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言