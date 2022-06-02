MLB／轉戰教士手感還是冷 卡諾很可能離隊

二壘手卡諾（Robinson Cano）才剛遭到大都會隊指定讓渡，轉戰教士隊後手感依舊冰冷，再次離隊成為自由球員的可能性很大。

卡諾今年在大都會隊出賽12場，打擊率僅1成95，來到教士隊後出賽12場，33打數僅敲出3支安打，打擊率更是低到只有0.091，多家美國媒體報導，教士隊預計明天將卡諾下放到3A，而卡諾很可能拒絕要求，成為自由球員。

由於卡諾在2013年加盟水手隊時簽下的10年2.4億美元合約由大都會隊接收，今年大都會隊還是要付出剩餘的4000萬美元給卡諾。

卡諾曾在洋基隊與王建民並肩作戰，2018年效力水手隊時被驗出使用禁藥，被處80場禁賽，隔年交易到大都會隊，在2020年縮水賽季繳出3成16打擊率、10轟、30分打點，不料季後又被驗出禁藥，到今年才復出。