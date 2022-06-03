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MLB／今日戰績表 投手大谷陣不住天使單日雙敗洋基吞8連敗

聯合新聞網／ 整理
大谷翔平對洋基吞下敗投。 路透
大谷翔平對洋基吞下敗投。 路透

MLB今日戰績表

天使 1：6 洋基

天使 1：2 洋基(雙重戰)

雙城 2：3 老虎

光芒 3：1 遊騎兵

白襪 3：8 藍鳥

巨人 0：3 馬林魚

國民 1：8 紅人

水手 7：6 金鶯

教士 4：5 釀酒人

紅雀 5：7 小熊

勇士 13：6 洛磯

大都會 0：2 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 紅雀 vs. 小熊

06:40 巨人 vs. 馬林魚

06:40 國民 vs. 紅人

07:05 天使 vs. 費城人(緯來體育台、愛爾達體育2台)

07:05 響尾 vs. 海盜

07:05 守護者 vs. 金鶯

07:05 老虎 vs. 洋基

07:07 雙城 vs. 藍鳥

07:10 白襪 vs. 光芒

08:05 水手 vs. 遊騎兵

08:10 太空人 vs. 皇家

08:10 教士 vs. 釀酒人

09:40 勇士 vs. 洛磯

09:40 紅襪 vs. 運動家

10:10 大都會 vs. 道奇(華視、愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人

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