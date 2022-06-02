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MLB／洋基對天使因雨改打雙重賽 大谷翔平扛第一戰
大谷翔平今天被迫休兵一天，天使隊作客洋基隊之戰因雨延期，改到明天打雙重賽，而原訂明天先發的大谷將在首戰擔任先發投手，就看能否洗掉前一次在洋基球場出賽的不好回憶。
天使隊與洋基隊三連戰剩下的兩場要改打雙重賽，分別是美國時間明天下午1點05分、晚上7點05分，天使隊安排大谷翔平投第一場、德梅斯（Reid Detmers）投第2場，洋基隊則是柯特斯（Nestor Cortes）先上，接著泰隆（Jameson Taillon）。
天使隊將大谷挪到首戰是考量到明天天氣預報狀況仍不佳，就怕第2場也延賽，這將是大谷翔平生涯第二次在洋基球場出賽，前一次是在去年，只投了0.2局丟掉7分，不過大谷今年投得不錯，出賽8場3勝3敗，防禦率3.45。
大谷對手柯特斯本來是今日先發，兩人原本沒機會較勁，如今要同場登板，柯特斯今年拿下4勝1敗，防禦率1.70是大聯盟第2低。
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