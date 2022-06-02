快訊

進入新冠高原期都在意料中？ 台大醫揭「3個意外」

資深音樂人陳道明過世享年66歲 張信哲深夜哀悼：一路走好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基對天使因雨改打雙重賽 大谷翔平扛第一戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊作客洋基隊之戰因雨延期，改到明天打雙重賽，而原訂明天先發的大谷將在首戰擔任先發投手。 美聯社
天使隊作客洋基隊之戰因雨延期，改到明天打雙重賽，而原訂明天先發的大谷將在首戰擔任先發投手。 美聯社

大谷翔平今天被迫休兵一天，天使隊作客洋基隊之戰因雨延期，改到明天打雙重賽，而原訂明天先發的大谷將在首戰擔任先發投手，就看能否洗掉前一次在洋基球場出賽的不好回憶。

天使隊與洋基隊三連戰剩下的兩場要改打雙重賽，分別是美國時間明天下午1點05分、晚上7點05分，天使隊安排大谷翔平投第一場、德梅斯（Reid Detmers）投第2場，洋基隊則是柯特斯（Nestor Cortes）先上，接著泰隆（Jameson Taillon）。

天使隊將大谷挪到首戰是考量到明天天氣預報狀況仍不佳，就怕第2場也延賽，這將是大谷翔平生涯第二次在洋基球場出賽，前一次是在去年，只投了0.2局丟掉7分，不過大谷今年投得不錯，出賽8場3勝3敗，防禦率3.45。

大谷對手柯特斯本來是今日先發，兩人原本沒機會較勁，如今要同場登板，柯特斯今年拿下4勝1敗，防禦率1.70是大聯盟第2低。

洋基 天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平「拿香三振」 位置太低讓洋基球迷都為他喊冤

MLB／全壘打王間的悄悄話 大谷要小葛雷諾別再對他開轟

MLB／「幻彈」不算 大谷翔平全壘打被沒收照敲二壘打

MLB／大谷翔平4度單季全壘打達雙位數 超越一朗追松井

相關新聞

MLB／洋基對天使因雨改打雙重賽 大谷翔平扛第一戰

大谷翔平今天被迫休兵一天，天使隊作客洋基隊之戰因雨延期，改到明天打雙重賽，而原訂明天先發的大谷將在首戰擔任先發投手，就看...

MLB／轉戰教士手感還是冷 卡諾很可能離隊

二壘手卡諾（Robinson Cano）才剛遭到大都會隊指定讓渡，轉戰教士隊後手感依舊冰冷，再次離隊成為自由球員的可能性...

MLB／張育成當海盜 首安仍沒出爐

向新球隊報到第2天，旅美台將張育成就收到先發命令，昨天首次穿上海盜隊球衣出賽，在道奇球場亮相，可惜還沒找回手感，4打數無...

MLB／大谷翔平「拿香三振」 位置太低讓洋基球迷都為他喊冤

天使「二刀流」大谷翔平今日單刀出竅戰洋基，雖然4打數敲出一支二壘安打，但首打席被賈吉沒收全壘打有夠哀怨，第二打席被三振時也搖頭嘆息，不過這球卻連洋基自家球迷都不買單。 此戰4局上輪到大谷翔平打擊

MLB／今日戰績表 普荷斯再見高飛犧牲打紅雀氣走教士

MLB今日戰績表 雙城 8:2 老虎 皇家 3:8 守護者 巨人 7:4(11局) 費城人 天使 1:9 洋基 水手 10:0 金鶯 白襪 5:6 藍鳥 紅人 2:1 紅襪 雙城 0:

MLB／「我用完了所有藉口」 基特終於開始用推特！

前洋基明星基特（Derek Jeter）今日終於創建了他的推特以及Instagram帳號，短短1小時內就有5萬名粉絲追蹤，再度展現「洋基隊長」的超高人氣。 有趣的是基特第一篇推文，就是轉發粉絲在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。