MLB／大谷翔平「拿香三振」 位置太低讓洋基球迷都為他喊冤

天使「二刀流」大谷翔平今日單刀出竅戰洋基，雖然4打數敲出一支二壘安打，但首打席被賈吉沒收全壘打有夠哀怨，第二打席被三振時也搖頭嘆息，不過這球卻連洋基自家球迷都不買單。

此戰4局上輪到大谷翔平打擊，洋基先發依舊是本日狀況極佳的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），在2好2壞後一顆偏低的伸卡球讓大谷「拿香三振」，他雖不滿意主審判決、也只能無奈搖了搖頭下場休息。

賽後《Talkin' Yanks》在推特上發布了此次對決，卻引來許多洋基球迷聲援大谷，下方留言批評，「捕手很會偷好球沒錯，但這球真的太低了」、「雖然我是洋基迷很高興大谷被三振，但這球是壞球吧。」

Umpire rings up Shohei Ohtani and Jordan Montgomery now has two strikeouts pic.twitter.com/gs6kPp9QaR — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2022年6月1日

天使最終遭到洋基隊暴打以1:9輸球，同時也是近期6連敗，大谷翔平總結4支1，賽後打擊率來到2成49。