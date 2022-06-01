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MLB／今日戰績表 普荷斯再見高飛犧牲打紅雀氣走教士

聯合新聞網／ 整理
普荷斯發揮老將價值，在延長賽第10局揮出再見高飛犧牲打，幫助紅雀以3：2氣走教士。 路透社
普荷斯發揮老將價值，在延長賽第10局揮出再見高飛犧牲打，幫助紅雀以3：2氣走教士。 路透社

MLB今日戰績表

雙城 8:2 老虎

皇家 3:8 守護者

巨人 7:4(11局) 費城人

天使 1:9 洋基

水手 10:0 金鶯

白襪 5:6 藍鳥

紅人 2:1 紅襪

雙城 0:4 老虎 (雙重戰)

國民 0:10 大都會

教士 2:3(10局) 紅雀

釀酒人 7:8 小熊

光芒 0:3 遊騎兵

馬林魚 vs. 洛磯 (因雨延賽)

勇士 7:8(10局) 響尾

太空人 3:1 運動家

海盜 5:3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 皇家 vs. 守護者

01:10 國民 vs. 大都會

01:15 教士 vs. 紅雀

03:10 馬林魚 vs. 洛磯

03:37 太空人 vs. 運動家

03:40 勇士 vs. 響尾蛇

06:05 巨人 vs. 費城人

06:40 馬林魚 vs. 洛磯 (雙重戰)

07:05 水手 vs. 金鶯

07:05 天使 vs. 洋基

07:07 白襪 vs. 藍鳥

07:10 紅人 vs. 紅襪

01:10 雙城 vs. 老虎

08:05 光芒 vs. 遊騎兵

08:05 釀酒人 vs. 小熊

08:10 海盜 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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