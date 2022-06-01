MLB／今日戰績表 普荷斯再見高飛犧牲打紅雀氣走教士
MLB今日戰績表
雙城 8:2 老虎
皇家 3:8 守護者
巨人 7:4(11局) 費城人
天使 1:9 洋基
水手 10:0 金鶯
白襪 5:6 藍鳥
紅人 2:1 紅襪
雙城 0:4 老虎 (雙重戰)
國民 0:10 大都會
教士 2:3(10局) 紅雀
釀酒人 7:8 小熊
光芒 0:3 遊騎兵
馬林魚 vs. 洛磯 (因雨延賽)
勇士 7:8(10局) 響尾蛇
太空人 3:1 運動家
海盜 5:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 皇家 vs. 守護者
01:10 國民 vs. 大都會
01:15 教士 vs. 紅雀
03:10 馬林魚 vs. 洛磯
03:37 太空人 vs. 運動家
03:40 勇士 vs. 響尾蛇
06:05 巨人 vs. 費城人
06:40 馬林魚 vs. 洛磯 (雙重戰)
07:05 水手 vs. 金鶯
07:05 天使 vs. 洋基
07:07 白襪 vs. 藍鳥
07:10 紅人 vs. 紅襪
01:10 雙城 vs. 老虎
08:05 光芒 vs. 遊騎兵
08:05 釀酒人 vs. 小熊
08:10 海盜 vs. 道奇
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