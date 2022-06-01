MLB／今日戰績表 普荷斯再見高飛犧牲打紅雀氣走教士

前洋基明星基特（Derek Jeter）今日終於創建了他的推特以及Instagram帳號，短短1小時內就有5萬名粉絲追蹤，再度展現「洋基隊長」的超高人氣。 有趣的是基特第一篇推文，就是轉發粉絲在

2022-06-01 16:32