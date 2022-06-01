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MLB／「我用完了所有藉口」 基特終於開始用推特！

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇球星基特終於開設推特與IG帳號。 路透社
傳奇球星基特終於開設推特與IG帳號。 路透社

前洋基明星基特（Derek Jeter）今日終於創建了他的推特以及Instagram帳號，短短1小時內就有5萬名粉絲追蹤，再度展現「洋基隊長」的超高人氣。

有趣的是基特第一篇推文，就是轉發粉絲在2014年的一篇推文：「基特現在沒有藉口不用推特了！」，並且妙回「看來我已用完了所有藉口」，作為開設帳號的開場白。

基特創建帳號後獲得各路名人的歡迎，其中就包括前隊友「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）、A-Rod(Alex Rodriguez)、名人堂成員卡魯（Rod Carew）、巴西足球明星羅納度（Ronaldo de Assis Moreira）等名人。

基特隨後也在Instagram上與粉絲來一場你問我答，被粉絲問到作為洋基的明星球員，最棒的記憶是什麼？他回答無庸置疑當然是1996、1998、1999、2000、2009年拿到冠軍戒指的時候，並透露生涯面對最強的對手是已故投手哈勒戴（Roy Halladay），接著把「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）列為最佳投手。

至於退休這期間都在做些甚麼，基特則說：「他在陪伴女兒們，每天還在換尿布做家庭主夫的工作，並時刻都與女兒們膩在一起。」接著表示選擇用起社交媒體的主要原因是為了宣傳他的基金會，同時也談到了他即將推出的紀錄片「隊長」，希望球迷們儘請期待。

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