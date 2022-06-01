MLB／凱柯成為自由球員 紐媒建議大都會網羅當作買福袋

白襪隊近日將34歲前塞揚左投凱柯（Dallas Keuchel）指定讓渡，並在今日正式成為自由球員，對於他的下一步，紐約媒體建議近期2大先發王牌都倒下的大都會應該將出手簽下。

凱柯2015年在太空人時以單季20勝8敗拿下美聯塞揚獎，是生涯最高峰，並創下大聯盟史上第一位單季主場不敗、至少15勝的紀錄，在2019年季末以3年5500萬美元合約轉戰白襪，2020年縮水賽季維持水準，先發11場繳出6勝2敗、防禦率1.99，季末也在塞揚票選名列第五。

然而去年球季凱柯開始有退化跡象，雖然先發30場吃下162局，但僅繳出9勝9敗、防禦率暴增至5.28，本季依舊無法回春，先發8場僅有一場優質先發，近兩戰合計僅投6局狂丟12分自責分，防禦率暴漲至7.88成為最後一根稻草，讓白襪寧可負擔最後一年1800萬美元的薪水也要認賠殺出。

經過指定讓渡程序後，凱柯今日正式成為自由球員，紐約媒體立刻建議大都會應該找這名老將來救火，來彌補兩大王牌薛則（Max Scherzer）與狄葛隆（Jacob deGrom）倒下的輪值空缺，並認為用大聯盟最低薪來買個福袋是個划算的投資；此外也有消息指出釀酒人與巨人有興趣網羅。