MiLB／繼續朝大聯盟邁進！ 林家正重返2A報喜
效力於響尾蛇隊小聯盟體系的我國旅美好手林家正，本日稍早傳出重回小聯盟2A，也是連續兩季都來到2A，繼續朝向大聯盟邁進。
林家正去年首度於8月升上2A，由於出場機會較少，僅有10場的出賽紀錄，但卻打出了小聯盟的首發全壘打，並在今年春訓時獲得了支援大聯盟的機會，雖然本季因腳踝傷勢較晚開季，因此被分發到高階1A出發，出賽12場有8支安打、3分打點，打擊率1成95，不過近5場比賽有三場比賽都敲出安打，另外蹲捕5場有1次盜壘阻殺，也曾擔任過一壘手與指定打擊。
林家正粉絲團的小編稍早發文表示，林家正是在周日接獲通知，將於隔日抵達德州與球隊會合，向響尾蛇2A球隊Sod Poodles Baseball報到。
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