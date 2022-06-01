MLB／張育成轉戰海盜保持平常心：棒球到哪裡都一樣

台灣現役唯一大聯盟球員張育成從克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜，他今天接受媒體訪問，談轉隊心情時說：「保持平常心，棒球到哪裡都是一樣的」。

今年26歲的張育成日前遭到前東家指定讓渡（DFA）之後，海盜隊看上他的打擊火力與兼守內野四個位置的多功能角色，用現金交易的方式將他延攬入隊。

海盜隊正在南加州客場出征，昨天展開與洛杉磯道奇的三連戰。張育成昨天清晨從克里夫蘭搭機，經丹佛轉機之後，跨越整個美國來到洛杉磯與向海盜隊報到。

昨天三連戰首場，帶著旅途勞累、中間歷經兩次班機延誤的張育成沒有上場。今天三連戰第二戰，他擔任海盜隊先發第6棒指定打擊。

台灣棒球好手張育成（左）加盟匹茲堡海盜，31日在客場比賽之前，接受中央社與多家美國媒體聯訪。 中央社

今天賽前，張育成接受中央社與多家美國媒體聯訪，談到告別效力多年的克里夫蘭，生涯首次轉隊來到海盜的心情。

張育成本季熱身賽狀況火熱，是守護者春訓營數一數二的打者，但開季不久，他因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而缺陣，替補的隊友表現佳，使他逐漸失去上場機會。

張育成談到過去這一個多月來的心情轉折，篤信基督教的他說：「跟隨神的腳步，不管怎樣這一切都是神賜給我的，得到了（COVID）就得到了，也沒辦法，就面對現實，很開心來到新的隊伍，感謝海盜球團給我這個機會，接下來一定會好好努力。」

張育成過去效力克里夫蘭守護者8年多，職業生涯首次轉隊，他說歷經指定讓渡、交易轉隊，「我自己心裡已經做好準備，在那邊也沒有很多機會，很感謝海盜隊給我機會，我會好好把握」。

張育成說，來到新的環境，心情沒有太大的不同，「保持平常心，棒球都是一樣的，只是換一個新隊伍」。他期許自己能夠發揮打擊與守備的優勢，幫助球隊贏球。

台灣棒球好手張育成（右2）近日轉戰匹茲堡海盜，賽前練習時與隊友說笑。他說海盜隊年輕人多，融入的狀況良好。 中央社

美媒問他，持續在大聯盟奮鬥的動力，他說：「我在這球場每一天，就是希望可以在大聯盟比賽，這就是我的動力。」

張育成表示，自己很快就融入新環境，海盜隊跟守護者一樣都是年輕人比較多的球隊，有些球員過去曾經是哥哥張進德在小聯盟隊友，頗有話聊。賽前練習空檔，一名過去指導過張進德的教練上前與張育成閒聊，關心張進德現況。