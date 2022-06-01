MLB／當年與洋基不歡而散 39歲沙場老將哈普宣布退休

大聯盟39歲左投哈普（J.A. Happ）近日在Podcast的節目上，宣布自己將回歸家庭專心當「老爸」，從大聯盟中退役。

39歲的哈普是在2004年選秀會上，於第三輪被費城人選中，2007年首度升上大聯盟，初登板僅投4局失5分，隨即遭到下放小聯盟，隔年在季末以優異表現入選季後賽名單，同時與費城人一起奪下世界大賽冠軍。2009年更上一層樓，先發23場，繳出12勝4敗，防禦率2.93的成績，還在該年6月27日對藍鳥投出生涯首次完封勝，可惜在國聯最佳新秀上不敵馬林魚柯格蘭（Chris Coghlan）屈居第二，隨後在2010年成為費城人向太空人換來強投奧斯華（Roy Oswalt）的主菜。

在太空人度過不算順遂的2年後，2012年哈普在一筆三方交易中被送往藍鳥，2014年藍鳥又將其交易到水手隊，隔年又再度成為籌碼被送往海盜隊，季後藍鳥以3年3600萬將哈普簽回，2016年單季拿下20勝，防禦率僅3.18的生涯最高峰後，在2018年被交易到洋基，也成為輪值主力，只是2020年縮水賽季遭到冷凍與洋基不歡而散，2021年再與雙城簽下800萬美元合約，不過因表現不佳被送到紅雀，也成為生涯最後一年。

哈普近日在Podacst的節目上談到退休一事，「我已經準備好了，如果適當時機出現，我覺得是時候離開了，作為一個父親，我需要深入陪伴我的孩子，這非常的感性，我從沒想到過這一天的到來。」他也透露與經紀人的對話內容：「我想就是這樣，我告訴那些我需要說的人，我還在處理這件事，但我醒來後感覺十分的良好，我很開心我成為了一名家庭主夫，至少目前是這樣的。」

生涯雖然像是浪人般流浪多隊，但哈普總是能在各隊輪值中佔有一席之地，，總計在15年來大聯盟出場354次，其中有328場先發，拿下133勝(100敗)，防禦率4.13，平均每季可吃下189局，堪稱「工作馬」代表人物。