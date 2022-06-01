MLB／賈吉沒收大谷91.8%機率的全壘打 紐約球迷高喊MVP
賈吉（Aaron Judge）今日讓大谷翔平嚐到全壘打被沒收的滋味！
天使隊今日作客紐約面對到近期氣勢如虹的洋基隊，「二刀流」大谷翔平首打席擊出中外野深遠飛球，眼看就要飛越全壘打大牆，洋基「法官」賈吉卻「Say NO」沒收，讓全場紐約球迷高喊「MVP」。
Ohtani sends one deep, but @TheJudge44 has other plans. pic.twitter.com/Z2KcB6cy5B— MLB (@MLB) 2022年5月31日
大谷翔平這一球擊球初速為108英里，飛行距離來到413英呎，數據網站指出有91.8%的高機率形成全壘打，卻被身高201公分的賈吉跳起接殺，也樂壞了紐約球迷，「MVP」之聲響徹全場。
對比大谷翔平的悲情，洋基老將卡本特（Matt Carpenter）就十分幸運，首局敲出兩分打點全壘打，擊球初速雖然只有93英里，不過卻有著87％的機率會出局，形成全壘打的機率僅有7.1％，卻能幸運飛出全壘打牆外，這都要受惠於洋基球場有著較短的右外野。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言