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MLB／賈吉沒收大谷91.8%機率的全壘打 紐約球迷高喊MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷91.8%機率會形成全壘打的飛球遭到賈吉沒收。 美聯社
大谷91.8%機率會形成全壘打的飛球遭到賈吉沒收。 美聯社

賈吉（Aaron Judge）今日讓大谷翔平嚐到全壘打被沒收的滋味！

天使隊今日作客紐約面對到近期氣勢如虹的洋基隊，「二刀流」大谷翔平首打席擊出中外野深遠飛球，眼看就要飛越全壘打大牆，洋基「法官」賈吉卻「Say NO」沒收，讓全場紐約球迷高喊「MVP」。

大谷翔平這一球擊球初速為108英里，飛行距離來到413英呎，數據網站指出有91.8%的高機率形成全壘打，卻被身高201公分的賈吉跳起接殺，也樂壞了紐約球迷，「MVP」之聲響徹全場。

對比大谷翔平的悲情，洋基老將卡本特（Matt Carpenter）就十分幸運，首局敲出兩分打點全壘打，擊球初速雖然只有93英里，不過卻有著87％的機率會出局，形成全壘打的機率僅有7.1％，卻能幸運飛出全壘打牆外，這都要受惠於洋基球場有著較短的右外野。

紐約

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