MLB／「幻彈」不算 大谷翔平全壘打被沒收照敲二壘打

日籍投打二刀流好手大谷翔平今天首打席敲出一顆深遠飛球，91.8%機率會形成全壘打，卻遭到外野手賈吉（Aaron Judge）沒收，好在6局二壘打延續個人連2場敲安，只是天使隊火力遭壓制，以1：9輸給洋基隊，吞下6連敗。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席從蒙哥馬利（Jordan Montgomery）手中敲出中外野深遠飛球，不料賈吉及時趕到全壘打牆前，跳起、伸手將這支可能的長打沒收。

大谷翔平這一球距離413呎、擊球初速達108哩，根據美國媒體提供的數據，有91.8%的機會成為全壘打，消失的全壘打被日本媒體稱為「幻彈」，夢幻中的一轟。

大谷91.8%機率會形成全壘打的飛球遭到賈吉沒收。 美聯社

大谷接下來在4局遭到三振，6局則改打右外野，在2出局後敲出一支二壘打，只是8局在球隊大好攻勢下，只敲出中外野飛球。前一天單場雙響砲的大谷翔平，今天總計4打數1安打，打擊率2成49。

天使隊只靠著蘭基佛（Luis Rengifo）7局上的陽春砲攻下1分，8局原本有無人出局二、三壘有人，又輪到前三棒，但瓦德（Taylor Ward）吞下本場第2K，大谷與楚奧特（Mike Trout）接連敲出中外野飛球出局，距離不遠連犧牲打機會也沒有。

洋基隊先發投手蒙哥馬利7局失1分好投，加上隊友火力相助，拿下本季首勝，洋基打線全場13支安打，新同學卡本特（Matt Carpenter）、捕手崔維諾（Jose Trevino）各一發2分砲。