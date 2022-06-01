MLB／全壘打王間的悄悄話 大谷要小葛雷諾別再對他開轟

上周藍鳥對戰天使的比賽中，大谷翔平因觸身球上到一壘後與藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）搭肩擁抱，兩大全壘打王對話的畫面被媒體捕捉，日媒《每日體育》也在近日公開兩人的對話，原來是小葛要大谷別再敲全壘打了。

這個畫面發生在當日第七局，大谷翔平上壘後與小葛雷諾拍肩相擁，惺惺相惜的畫面引起網路討論。根據外媒報導，小葛雷諾公開兩人在一壘的Men’s talk：「大谷對著我說，聽好了，以後別再打全壘打了。」這是起源於大谷翔平上回先發才被小葛雷諾砲轟，最終也吞下敗投。

此外小葛雷諾還透露，去年全壘打大賽時曾與大谷翔平合照，這張相片也被他裱框掛在家中紀念，並且補充：「能與大谷翔平這樣的對手比賽、競爭，我感到與有榮焉。」