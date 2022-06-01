MLB／海盜張育成首次出賽 右打優勢扛先發

轉戰海盜隊的台灣好手張育成昨天飛到洛杉磯與球隊會合，今天就被安排出賽，扛起先發第6棒、指定打擊，在客場面對道奇隊。

張育成近日遭守護者放進指定讓渡名單，海盜出手延攬，以現金完成交易，昨天正式生效，今年張育成在大聯盟打了4場、10打數，安打尚未開張，不過海盜隊看中他是右打，正好是球隊欠缺，加上內野四個位置都可守，去年也展現過打擊火力。

道奇隊今天先發左投烏力亞斯（Julio Urias）今年先發9場戰績3勝4敗，防禦率2.49，面對左打時被打擊率僅1成90，面對右打則是2成37，也難怪張育成很快獲得出賽機會。

張育成去年在大聯盟出賽89場，敲出9轟、39分打點的個人新高，打擊率為2成28，對左投打擊率2成26、右投2成30，差距不大。