MLB／張育成穿6號球衣當海盜 總仔喜歡他的多功能性

台將張育成轉戰海盜隊，今天已經進入海盜26人名單中，飛抵洛杉磯與球隊會合，總教練薛爾頓（Derek Shelton）賽前談到換來張育成的兩大關鍵，在於他是右打，加上內野4個守位都能守，球隊也期待他能重現去年曾端出的砲火。

張育成近日遭守護者放進指定讓渡名單，海盜出手延攬，以現金完成交易，今天交易案正式生效，守護者也透過社群網站送上祝福，感謝張育成過去幾年的付出。

張育成披上海盜6號球衣，今天已在板凳區待命出賽，薛爾頓賽前受訪，提到決定延攬張育成的關鍵。

「第一，他是右打。」薛爾頓表示，海盜陣中較缺乏右打，有張育成在陣中，「可以給予我們打線更多變化。」第2個原因則是他的多功能性，薛爾頓說：「他還能守內野4個位置，這也是我們找他來的原因之一。」他表示以目前海盜的人手狀況，張育成將先放在一壘。

張育成本季打了4場、10打數，安打尚未開張，但薛爾頓對他的打擊有期待，「當他狀況好時，他可以有穩定的打席表現，他先前表現受挫、也遇到確診，但我想我們期待他能找回穩定，重整他在去年季末展現的能力。」

海盜為了幫張育成清出40人名單位置，選擇指定讓渡塔克（Cole Tucker），薛爾頓也對此解釋，「任何時候我們進行補強，勢必有人要從名單中割捨，這回不幸的是塔克成為那個人，這個決定並不容易，尤其是當我們所討論的那個人選是多棒的一個人時，但我們不得不做出這樣的決定。」